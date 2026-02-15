news_header_top
Происшествия 15 февраля 2026 11:01

Два человека пострадали в давке на акции с шарами в уфимском ТЦ

В Уфе во время акции «7000 шаров», приуроченной ко Дню святого Валентина, в ТЦ «Планета» произошла давка. Пострадали женщина и ребенок – оба получили переломы и были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. По данным следствия, во время рекламной акции в торговом центре образовалось большое скопление людей, что и привело к давке.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают очевидцев и проверяют действия организаторов мероприятия. Пострадавшему подростку наложили гипс и отпустили домой на амбулаторное лечение. 27‑летняя девушка с переломом находится в больнице в состоянии средней тяжести.

#уфа #день святого валентина #Уголовное дело
