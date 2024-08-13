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Два человека пострадали в аварии на перекрестке Декабристов и Чистопольской в Казани
На оживленном перекрестке улиц Декабристов и Чистопольская в Казани произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. 34-летняя женщина за рулем автомобиля Kia проигнорировала красный сигнал светофора и столкнулась с Hyundai под управлением 28-летнего водителя.
Оба участника аварии получили травмы, а их транспортные средства – значительные повреждения. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели пострадавших, однако те отказались от госпитализации. Водители решили остаться на месте аварии для оформления необходимых документов.
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