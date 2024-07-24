Два человека пострадали при взрыве машины во дворе дома на севере Москвы

В северной части Москвы в припаркованном автомобиле сдетонировал неопознанный предмет, передает РИА Новости.

Инцидент случился 24 июля на одной из парковок, в результате чего пострадали два человека.

Пострадавшие были оперативно доставлены бригадой скорой помощи в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время правоохранительные органы активно занимаются расследованием происшествия. Полиция проводит комплексные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех деталей случившегося.