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Происшествия 24 июля 2024 08:48

Два человека пострадали при взрыве машины во дворе дома на севере Москвы

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В северной части Москвы в припаркованном автомобиле сдетонировал неопознанный предмет, передает РИА Новости.

Инцидент случился 24 июля на одной из парковок, в результате чего пострадали два человека.

Пострадавшие были оперативно доставлены бригадой скорой помощи в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время правоохранительные органы активно занимаются расследованием происшествия. Полиция проводит комплексные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех деталей случившегося.

#Москва
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