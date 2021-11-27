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Происшествия
27 ноября 2021  11:35
Полина Шевчук

Два человека пострадали при взрывах на заводе боеприпасов под Нижним Новгородом

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Несколько взрывов произошли сегодня около десяти часов утра на Заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

МЧС региона сообщает, что в результате происшествия есть пострадавшие. По данным Минздрава Нижегородской области, травмы получили двое рабочих.

После взрывов на территории завода произошел пожар. По предварительным данным, его площадь около 900 кв. метров.

 

#взрыв #взрыв на заводе
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