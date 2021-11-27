Два человека пострадали при взрывах на заводе боеприпасов под Нижним Новгородом

Несколько взрывов произошли сегодня около десяти часов утра на Заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

МЧС региона сообщает, что в результате происшествия есть пострадавшие. По данным Минздрава Нижегородской области, травмы получили двое рабочих.

После взрывов на территории завода произошел пожар. По предварительным данным, его площадь около 900 кв. метров.