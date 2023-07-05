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Два человека пострадали при столкновении трех легковушек в Татарстане
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В Татарстане произошла авария с участием трех автомобилей, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.
На пересечении дорог, ведущих в Песчаные Ковали и деревню Вороновка столкнулись Chevrolet, «Лада» и Kia.
В результате аварии пострадали два человека. Подробности уточняются.
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