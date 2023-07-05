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Происшествия 5 июля 2023 22:13

Два человека пострадали при столкновении трех легковушек в Татарстане

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В Татарстане произошла авария с участием трех автомобилей, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.

Фото: © «Татар-информ»

На пересечении дорог, ведущих в Песчаные Ковали и деревню Вороновка столкнулись Chevrolet, «Лада» и Kia.

Фото: © «Татар-информ»

В результате аварии пострадали два человека. Подробности уточняются.

#авария в Татарстане
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