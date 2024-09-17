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Два человека пострадали при столкновении легковушек в центре Казани
Сегодня на пересечении улиц Пушкина – Большая Красная в Казани произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, водитель Hyundai, двигаясь по улице Пушкина, не уступил дорогу BMW, который двигался по улице Большая Красная в прямом направлении.
В результате столкновения пострадала 23-летняя девушка-водитель Hyundai и пассажирка BMW. На месте работают автоинспекторы.
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