Два человека пострадали при столкновении легковушек в центре Казани

Сегодня на пересечении улиц Пушкина – Большая Красная в Казани произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, водитель Hyundai, двигаясь по улице Пушкина, не уступил дорогу BMW, который двигался по улице Большая Красная в прямом направлении.

В результате столкновения пострадала 23-летняя девушка-водитель Hyundai и пассажирка BMW. На месте работают автоинспекторы.