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Два человека пострадали при столкновении КамАЗов и легковушки под Заинском
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В Заинском районе столкнулись два грузовых авто и легковушка, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.
На повороте на Нижнекамск (трасса 16а-003) произошло столкновение двух КамАЗов, один из которых бензовоз, и легкового автомобиля Toyota.
С места аварии врачи увезли двух мужчин. Разбитые автомобили перекрыли трассу.
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