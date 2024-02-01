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Происшествия 1 февраля 2024 08:24

Два человека пострадали при столкновении КамАЗов и легковушки под Заинском

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В Заинском районе столкнулись два грузовых авто и легковушка, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.

На повороте на Нижнекамск (трасса 16а-003) произошло столкновение двух КамАЗов, один из которых бензовоз, и легкового автомобиля Toyota.

С места аварии врачи увезли двух мужчин. Разбитые автомобили перекрыли трассу.

Фото: © «Очевидцы»

#Заинский район #дтп с грузовиками
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