Два человека пострадали при столкновении КамАЗов и легковушки под Заинском

В Заинском районе столкнулись два грузовых авто и легковушка, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.

На повороте на Нижнекамск (трасса 16а-003) произошло столкновение двух КамАЗов, один из которых бензовоз, и легкового автомобиля Toyota.

С места аварии врачи увезли двух мужчин. Разбитые автомобили перекрыли трассу.