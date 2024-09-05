news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Два человека пострадали при столкновении бензовоза с эвакуатором в Тукаевском районе РТ
Скопировать ссылку
Сегодня у поселка Круглое Поле в Тукаевском районе произошло серьезное ДТП с участием бензовоза. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.
К счастью, обошлось без жертв. Два человека получили незначительные травмы, от госпитализации отказались.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
news_right_column_2_240_400