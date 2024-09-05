news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 5 сентября 2024 11:50

Два человека пострадали при столкновении бензовоза с эвакуатором в Тукаевском районе РТ

Скопировать ссылку

Сегодня у поселка Круглое Поле в Тукаевском районе произошло серьезное ДТП с участием бензовоза. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

К счастью, обошлось без жертв. Два человека получили незначительные травмы, от госпитализации отказались.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100