Два человека пострадали при столкновении бензовоза с эвакуатором в Тукаевском районе РТ

Сегодня у поселка Круглое Поле в Тукаевском районе произошло серьезное ДТП с участием бензовоза. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

К счастью, обошлось без жертв. Два человека получили незначительные травмы, от госпитализации отказались.