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Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Казани
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При столкновении двух авто в Казани пострадали два человека, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.
«Авария произошла на улице Космонавтов, напротив дома 42. Столкнулись Mitsubishi и "Нива"», – рассказали агентству в ведомстве.
От удара отечественное авто лишилось капота, а у иномарки был смят бок.
В результате травмы получили оба водителя. Медики осмотрели их на месте аварии.
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