Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Казани

При столкновении двух авто в Казани пострадали два человека, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

«Авария произошла на улице Космонавтов, напротив дома 42. Столкнулись Mitsubishi и "Нива"», – рассказали агентству в ведомстве.

От удара отечественное авто лишилось капота, а у иномарки был смят бок.

В результате травмы получили оба водителя. Медики осмотрели их на месте аварии.