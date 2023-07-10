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Руc Тат
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Происшествия 10 июля 2023 18:15

Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Казани

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При столкновении двух авто в Казани пострадали два человека, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

«Авария произошла на улице Космонавтов, напротив дома 42. Столкнулись Mitsubishi и "Нива"», – рассказали агентству в ведомстве.

От удара отечественное авто лишилось капота, а у иномарки был смят бок.

В результате травмы получили оба водителя. Медики осмотрели их на месте аварии.

#дтп в казани
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