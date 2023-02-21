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Происшествия 21 февраля 2023 14:30

Два человека пострадали при столкновении автобуса и троллейбуса в Казани

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Сегодня на улице Юлиуса Фучика в Казани столкнулись троллейбус и автобус, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Фото: © Социальные сети

По предварительной информации, водитель троллейбуса не выбрал безопасную скорость, которая соответствовала бы сложным дорожным условиям, и столкнулся с автобусом.

В результате ДТП пострадали два пассажира общественного транспорта. В данный момент проводится служебное расследование. На время его проведения водителя троллейбуса отстранили от работы.

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