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Два человека пострадали при столкновении автобуса и троллейбуса в Казани
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Сегодня на улице Юлиуса Фучика в Казани столкнулись троллейбус и автобус, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
По предварительной информации, водитель троллейбуса не выбрал безопасную скорость, которая соответствовала бы сложным дорожным условиям, и столкнулся с автобусом.
В результате ДТП пострадали два пассажира общественного транспорта. В данный момент проводится служебное расследование. На время его проведения водителя троллейбуса отстранили от работы.
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