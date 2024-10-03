Два человека пострадали после столкновении легковушек под Нижнекамском

В минувший вторник на 69-м километре автодороги Чистополь – Нижнекамск произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижнекамска.

Предварительно, водитель «Лады» 13-й модели не уступил дорогу водителю Skoda Octavia, который двигался по главной дороге.

Водитель и пассажирка отечественного авто получили ушибы, госпитализация им не понадобилась. Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП.