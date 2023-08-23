Два человека пострадали на пожаре в торговом центре в Челнах

В Челнах в торговом центре случился пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о задымлении в комплексе на проспекте Мира «Европа Центр» поступило в МЧС сегодня в 12:24.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что в павильоне на втором этаже загорелись вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Персонал и посетители эвакуировались из комплекса еще до появления пожарных. В результате пострадали два человека, они надышались угарным газом.

Горение оперативно ликвидировали.