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Два человека пострадали на пожаре в торговом центре в Челнах
В Челнах в торговом центре случился пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о задымлении в комплексе на проспекте Мира «Европа Центр» поступило в МЧС сегодня в 12:24.
Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что в павильоне на втором этаже загорелись вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Персонал и посетители эвакуировались из комплекса еще до появления пожарных. В результате пострадали два человека, они надышались угарным газом.
Горение оперативно ликвидировали.
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