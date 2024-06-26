Два человека пострадали из-за вспышки газа на руднике в Соликамске

На руднике «СКРУ-3» компании ПАО «Уралкалий» в Соликамске Пермского края произошла вспышка газа, сообщает ТАСС.

В результате происшествия пострадали два человека. Они были доставлены в городскую больницу с ожогами различной степени тяжести. Министерство здравоохранения региона подтвердило, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

После инцидента был задействован план ликвидации последствий аварии. Все 182 сотрудника, находившиеся в шахте, были эвакуированы на поверхность. Несмотря на происшествие, производственные объекты «Уралкалия» продолжают работать в штатном режиме.

Прокуратура Соликамска и следственный отдел начали проверку по статье, касающейся нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей и экспортеров калия, имеет пять рудников и семь обогатительных фабрик в Пермском крае. Компания заявила, что обстоятельства происшествия выясняются.