Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Два человека пострадали из-за обстрела ВСУ Курской области
Сегодня ВСУ обстреляли село Гончаровка Суджанского района. Один из жителей получил тяжелое ранение, у другой жительницы — контузия. Им обоим оказывается медпомощь. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт.
Домовладение, в котором они жили, сильно повреждено. Осколками посечен личный автомобиль.
«Окажем собственникам помощь в восстановлении и ремонте имущества», – отметил Старовойт.
Кроме того, как сообщает Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»