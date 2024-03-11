news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 11 марта 2024 08:37

Два человека пострадали из-за обстрела ВСУ Курской области

Скопировать ссылку

Сегодня ВСУ обстреляли село Гончаровка Суджанского района. Один из жителей получил тяжелое ранение, у другой жительницы — контузия. Им обоим оказывается медпомощь. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт.

Домовладение, в котором они жили, сильно повреждено. Осколками посечен личный автомобиль.

«Окажем собственникам помощь в восстановлении и ремонте имущества», – отметил Старовойт.

Кроме того, как сообщает Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100