Два человека попали в больницу после столкновения двух кроссоверов в Альметьевске

Авария произошла сегодня около десяти часов утра напротив дома №145 по улице Биляр в Альметьевске.

Как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы, дорогу не поделили два кроссовера – Ford и Nissan.

Фото: © очевидцы

Судя по фото, присланным агентству с места происшествия, оба авто получили серьезные повреждения. У японской машины разбита вся передняя часть, сработали подушки безопасности. Второй участник аварии также пострадал – у Ford смяты обе двери, повреждены колеса.

«Судя по значку на лобовом стекле, за рулем Ford был инвалид. Его и пассажирку американского авто медики скорой забрали в больницу», – уточнили свидетели ДТП.