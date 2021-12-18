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Происшествия
18 декабря 2021  12:20
Полина Шевчук

Два человека попали в больницу после столкновения двух кроссоверов в Альметьевске

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Два человека попали в больницу после столкновения двух кроссоверов в Альметьевске

Авария произошла сегодня около десяти часов утра напротив дома №145 по улице Биляр в Альметьевске.

Как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы, дорогу не поделили два кроссовера – Ford и Nissan.

 

Фото: © очевидцы 

Судя по фото, присланным агентству с места происшествия, оба авто получили серьезные повреждения. У японской машины разбита вся передняя часть, сработали подушки безопасности. Второй участник аварии также пострадал – у Ford смяты обе двери, повреждены колеса.

«Судя по значку на лобовом стекле, за рулем Ford был инвалид. Его и пассажирку американского авто медики скорой забрали в больницу», – уточнили свидетели ДТП.

#авария с пострадавшими #дтп пострадал водитель
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