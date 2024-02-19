Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Два человека попали в больницу после ДТП в промзоне Нижнекамска
Накануне примерно в 14.30 в Нижнекамске произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь со стороны Набережных Челнов в направлении Нижнекамска, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди автомобилем Kia Rio.
В результате ДТП пострадали 67-летняя пассажирка Kia и 78-летний пассажир «Калины», их доставили в больницу.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников