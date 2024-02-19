Два человека попали в больницу после ДТП в промзоне Нижнекамска

Фото: © ГИБДД Нижнекамска

Накануне примерно в 14.30 в Нижнекамске произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.



По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь со стороны Набережных Челнов в направлении Нижнекамска, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди автомобилем Kia Rio.

В результате ДТП пострадали 67-летняя пассажирка Kia и 78-летний пассажир «Калины», их доставили в больницу.