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Происшествия 18 февраля 2024 18:14

Два человека получили травмы при столкновении легковушек в Зеленодольском районе РТ

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Сегодня в районе двух часов дня недалеко от Раифа произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Информацию подтвердили в Госавтоинспекции Татарстана.

В результате столкновения серьезно пострадала передняя часть одной из легковушек. К счастью, все остались живы. Два человека получили травмы.

#ДТП #Раифа #Зеленодольский район
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