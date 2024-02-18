Два человека получили травмы при столкновении легковушек в Зеленодольском районе РТ

Сегодня в районе двух часов дня недалеко от Раифа произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Информацию подтвердили в Госавтоинспекции Татарстана.

В результате столкновения серьезно пострадала передняя часть одной из легковушек. К счастью, все остались живы. Два человека получили травмы.