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Два человека получили травмы при столкновении легковушек в Зеленодольском районе РТ
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Сегодня в районе двух часов дня недалеко от Раифа произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Информацию подтвердили в Госавтоинспекции Татарстана.
В результате столкновения серьезно пострадала передняя часть одной из легковушек. К счастью, все остались живы. Два человека получили травмы.
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