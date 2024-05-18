Два человека получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород

Накануне вечером в Белгороде и Белгородском районе сработали средства российской системы противовоздушной обороны, сбив несколько воздушных целей, приближавшихся к городу, сообщил в Telegram-канале губернатор Гладков.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека. Один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и осколочное ранение левой голени, а второй – осколочное ранение лобной области. Пострадавшие были доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

В самом Белгороде фрагмент снаряда пробил кровлю, перекрытие технического этажа и потолок в одной из квартир многоквартирного дома. К счастью, в тот момент в квартире никого не было.

В Белгородском районе после отражения воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины средствами ПВО в поселке Дубовое и селе Таврово несколько частных жилых домов получили серьезные повреждения в результате прямых попаданий снарядов: выбиты окна, пробиты кровли, повреждены фасады и стены. Кроме того, в Дубовом также пострадали четыре автомобиля, а в Таврово различные повреждения зафиксированы в 12 частных домовладениях и на шести автомобилях.