Два человека получили ожоги во время пожара в челнинской многоэтажке

Возгорание произошло в одной из квартир многоэтажки на проспекте Сююмбике. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, на кухне двухкомнатной квартиры загорелись натяжной потолок и мебель. Хозяин квартиры подручными средствами самостоятельно потушил возгорание до прибытия пожарных.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В ведомстве указали, что в результате пожара от расплавившегося натяжного потолка получили ожоги 64-летние мужчина и женщина. Пострадавших доставили в больницу.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем – на плите подогревали спирт для компресса.