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Два человека получили ожоги во время пожара в челнинской многоэтажке
Возгорание произошло в одной из квартир многоэтажки на проспекте Сююмбике. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Как выяснилось, на кухне двухкомнатной квартиры загорелись натяжной потолок и мебель. Хозяин квартиры подручными средствами самостоятельно потушил возгорание до прибытия пожарных.
В ведомстве указали, что в результате пожара от расплавившегося натяжного потолка получили ожоги 64-летние мужчина и женщина. Пострадавших доставили в больницу.
Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем – на плите подогревали спирт для компресса.
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