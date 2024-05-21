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Происшествия 21 мая 2024 14:43

Два человека получили ожоги на пожаре в частном доме в Лаишевском районе

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В результате пожара в частном доме в селе Тетеево Лаишевского района РТ пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, возгорание произошло накануне в районе четырех утра. На площади 210 кв. метров загорелись бревенчатый частным дом и кирпичный гараж.

В результате пожара 49-летняя женщина и 54-летний мужчина получили ожоги. Пострадавшую женщину госпитализировали в ожоговое отделение РКБ.

Причиной пожара предварительно стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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