Два человека погибли в загоревшемся частном доме в Татарстане

Сегодня в 20.40 по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о том, что в селе Баюково Муслюмовского района, на улице Октября загорелся один из частных домов.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Через несколько минут на месте уже были пожарные. Они сразу же приступили к тушению огня. В девять часов вечера им удалось локализовать пожар. Площадь возгорания составила 75 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Через некоторое время пожар полностью потушили. Во время разбора тлеющих конструкций дома обнаружили тела двоих погибших: предварительно, мужчина и женщина. В данный момент причина пожара, как и личности погибших, устанавливается. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.