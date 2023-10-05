Два человека погибли в столкновении легковых авто под Альметьевском

Сегодня в Альметьевском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

По предварительной информации, водитель «Лады» на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В итоге водитель отечественного автомобиля и девушка-пассажир из Kia скончались на месте. Водителя иномарки с травмами доставили в больницу.