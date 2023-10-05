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Два человека погибли в столкновении легковых авто под Альметьевском
Сегодня в Альметьевском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель «Лады» на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia.
В итоге водитель отечественного автомобиля и девушка-пассажир из Kia скончались на месте. Водителя иномарки с травмами доставили в больницу.
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