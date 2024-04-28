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СВО 28 апреля 2024 14:32

Два человека погибли в результате удара ВСУ по Запорожской области

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В результате удара вооруженных сил Украины по Запорожской области погибли два человека, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Целью ВСУ стал жилой сектор в Пологовском районе Запорожской области.

По словам Балицкого, в результате атаки ранения также получила женщина и ее 6-летняя дочь. Один дом был разрушен полностью, еще пять домов частично пострадали.

#Запорожская область
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