Два человека погибли в результате удара ВСУ по Запорожской области

В результате удара вооруженных сил Украины по Запорожской области погибли два человека, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Целью ВСУ стал жилой сектор в Пологовском районе Запорожской области.

По словам Балицкого, в результате атаки ранения также получила женщина и ее 6-летняя дочь. Один дом был разрушен полностью, еще пять домов частично пострадали.