Два человека погибли в результате столкновения легковушки и бензовоза в Татарстане

Два человека погибли в столкновении легкового автомобиля и бензовоза на трассе в Татарстане. Очевидцы сообщают ИА «Татар-информ» о серьезной дорожной аварии в Тукаевском районе. Фото и видео с места ДТП прислал собственный корреспондент агентства в Набережных Челнах.

Фото: Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

Авария произошла у села Иштеряково. Honda Civic влетела в бензовоз.

Фото: Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

«Удар был настолько сильным, что бензовоз сразу завалился на бок. Сейчас ищут спецтехнику, которая сможет поставить его на колеса», – рассказли агентству очевидцы ДТП.

Фото: очевидцы

Два человека, которые ехали в легковом автомобиле, погибли на месте аварии. По информации корреспондента агентства, погибшие – муж и жена, у них остался маленький ребенок.

«Ехал из Нижнекамска в сторону Челнов по своей полосе, где-то 60 км/ч. В гору поднимался, смотрю, впереди вилять начал легковой автомобиль. Сверху далеко было видно – он начал вилять, и потом мне в перед машины сбоку ударился. Фары сразу выключились у меня – разбились. Его выкинуло на другую сторону, а я обочину закусил и лег на бок», – рассказал водитель бензовоза.

Фото: Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»