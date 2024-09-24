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Происшествия 24 сентября 2024 09:26

Два человека погибли в результате съезда «Лады» в кювет в Алексеевском районе РТ

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На автодороге Алексеевское – Билярск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура РТ.

По предварительным данным, сегодня около 6:30 на 14-м километре автодороги Алексеевское – Билярск водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП 29-летний водитель легкового автомобиля и 24-летняя пассажирка скончались на месте.

Фото: © Прокуратура РТ

Всего в автомобиле находилось четверо взрослых и двое несовершеннолетних. Выживших увезли медики скорой помощи.

Причины и обстоятельства произошедшего выяснятся. Прокуратура начала проверку.

#ДТП жертвы
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