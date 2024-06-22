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Два человека погибли в аварии между Челнами и Мензелинском
Сегодня ранним утром на федеральной трассе М7 в Мензелинском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.
Инцидент случился вблизи села Кузембетьево. Там лоб в лоб столкнулись легковой Lifan и грузовая «ГАЗель».
От легковой машины осталась лишь груда искореженного металла. В аварии погибли два человека, еще один был госпитализирован с травмами.
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