Два человека погибли в аварии между Челнами и Мензелинском

Сегодня ранним утром на федеральной трассе М7 в Мензелинском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Инцидент случился вблизи села Кузембетьево. Там лоб в лоб столкнулись легковой Lifan и грузовая «ГАЗель».

Фото: © «Татар-информ»

От легковой машины осталась лишь груда искореженного металла. В аварии погибли два человека, еще один был госпитализирован с травмами.