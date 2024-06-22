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Происшествия 22 июня 2024 11:30

Два человека погибли в аварии между Челнами и Мензелинском

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Сегодня ранним утром на федеральной трассе М7 в Мензелинском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Инцидент случился вблизи села Кузембетьево. Там лоб в лоб столкнулись легковой Lifan и грузовая «ГАЗель».

Фото: © «Татар-информ»

От легковой машины осталась лишь груда искореженного металла. В аварии погибли два человека, еще один был госпитализирован с травмами.

#смертельное дтп
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