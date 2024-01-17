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Два человека погибли, трое пострадали в серьезном ДТП под Челнами
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Смертельное ДТП произошло на 5-м км автодороги Набережные Челны – Нижнекамск.
По предварительным данным Госавтоинспекции Татарстана, водитель Suzuki выехал на встречку и столкнулся с Chevrolet.
В итоге 57-летний пассажир Suzuki и 58-летний пассажир Chevrolet скончались на месте. Оба водителя и еще один пассажир автомобиля Suzuki получили травмы.
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