Два человека погибли, трое пострадали в серьезном ДТП под Челнами

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

Смертельное ДТП произошло на 5-м км автодороги Набережные Челны – Нижнекамск.

По предварительным данным Госавтоинспекции Татарстана, водитель Suzuki выехал на встречку и столкнулся с Chevrolet.

В итоге 57-летний пассажир Suzuki и 58-летний пассажир Chevrolet скончались на месте. Оба водителя и еще один пассажир автомобиля Suzuki получили травмы.