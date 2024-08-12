Два человека погибли, трое получили травмы после столкновения фуры с легковушкой в РТ

Сегодня в 15.36 на 1088-м километре трассы М7 в Мензелинском районе произошло смертельное ДТП.

Как сообщают в Госавтоинспекции РТ, водитель Ford превысил безопасную скорость, выехал на встречку и столкнулся с фурой Sitrak.

Водитель и пассажир автомобиля Ford Focus скончались на месте происшествия. Еще три пассажира, включая двоих детей (7 месяцев и 15 лет), получили травмы.