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Два человека погибли, семь пострадали в результате обстрела ВСУ Ясиноватой в ДНР
Из-за обстрелова территории ДНР сегодня в Ясиноватой погибли два местных жителя, сообщил в Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.
Еще семь человек получили ранения. Среди них – 13-летняя девочка-подросток.
По словам Пушилина, повреждения получили 5 домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка. Под обстрелом также оказался автобус, следовавший из Макеевки в Ясиноватую.
«Противник выпустил по территории Республики более 340 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм; зафиксировано 93 обстрела», – написали врио главы ДНР.
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