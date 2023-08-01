Два человека погибли, семь пострадали в результате обстрела ВСУ Ясиноватой в ДНР

Из-за обстрелова территории ДНР сегодня в Ясиноватой погибли два местных жителя, сообщил в Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

Еще семь человек получили ранения. Среди них – 13-летняя девочка-подросток.

По словам Пушилина, повреждения получили 5 домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка. Под обстрелом также оказался автобус, следовавший из Макеевки в Ясиноватую.

«Противник выпустил по территории Республики более 340 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм; зафиксировано 93 обстрела», – написали врио главы ДНР.

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