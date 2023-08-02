Два человека погибли при крушении гидросамолета в Красноярском крае

На севере Красноярского края потерпел крушение частный гидросамолет, сообщает ТАСС.

Авария произошла рано утром в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района во время взлета с акватории реки Дудинка.

По данным агентства, на борту воздушного судна находились два человека, оба погибли.

При падении гидросамолет загорелся. По информации регионального главка МЧС, пожарные потушили возгорание. От ведомства привлекались три единицы техники и девять человек.

Красноярская транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения самолета, а СК возбудил уголовное дело.