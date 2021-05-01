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Ру Тат
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1 мая 2021  10:26
Полина Шевчук

Два человека погибли, один пострадал на пожаре в Челнах

Два человека погибли, один пострадал на пожаре в Челнах
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Сегодня около семи часов утра поступило сообщение, что в Челнах в поселке Элеваторная Гора на улице Крахмальная горит одноэтажный деревянный дом.

Прибывшие на место сотрудники ПСЧ №55 установили, что огонь полностью охватил здание. 

Спустя 13 минут был обнаружен пострадавший. Его в тяжелом состоянии экстренно доставили в БСМП.

В 7.37 пожарным удалось потушить пожар. Разбирая сгоревшие конструкции было найдено тело первого погибшего. Через час пожарные нашли второго погибшего. Их личности устанавливаются.

В результате пожара сгорел дом на площади 80 кв. метров, а также кровля соседнего коттеджа на площади 20 кв. метров и баня на площади 15 кв. метров. Общая площадь пожара 115 кв. метров.

МЧС РТ сгорел дом сгорел мужчина погиб на пожаре
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