Два человека погибли на пожаре в одноэтажном доме в Агрызе

Два человека погибли на пожаре в Агрызе, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня утром поступило сообщение о том, что в одноэтажном деревянном доме случился пожар. Дом рассчитан на семь квартир, две из них жилые.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место огнеборцы ПСЧ-101 обнаружили тела двух человек, на них горела одежда.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Причины возгорания устанавливают специалисты.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, установлено, что в доме проживали мужчина с женщиной, которые погибли на месте.

На место происшествия выехал районный прокурор Александр Непомнящий. Организована проверка. Причины происшествия устанавливаются, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.