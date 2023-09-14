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Два человека погибли на пожаре в одноэтажном доме в Агрызе
Два человека погибли на пожаре в Агрызе, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сегодня утром поступило сообщение о том, что в одноэтажном деревянном доме случился пожар. Дом рассчитан на семь квартир, две из них жилые.
Прибывшие на место огнеборцы ПСЧ-101 обнаружили тела двух человек, на них горела одежда.
Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Причины возгорания устанавливают специалисты.
Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, установлено, что в доме проживали мужчина с женщиной, которые погибли на месте.
На место происшествия выехал районный прокурор Александр Непомнящий. Организована проверка. Причины происшествия устанавливаются, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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