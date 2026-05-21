Происшествия 21 мая 2026 09:05

Два человека погибли из-за атаки вражеского БПЛА на Сызрань

Двое человек погибли в результате удара вражеского беспилотника в Сызрани. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Кроме того, глава региона сообщил и о пострадавших.

«Уважаемые жители Самарской области! ВСУ атакуют средствами БПЛА Сызрань. С прискорбием сообщаю: из‑за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь», – написал Федорищев в «Макс».

