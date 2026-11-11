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Происшествия 11 ноября 2026 08:18

Два человека погибли из-за атаки БПЛА в Смоленской области

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Два человека погибли в результате массированной атаки вражеских беспилотников в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его данным, трагедия произошла в городе Ярцево.

«Обломки попали в многоэтажный дом, что привело к пожару. Погибли два человека. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким, мы скорбим вместе с вами», – написал Анохин в МАКС.

Губернатор также добавил, что сотрудники МЧС вывели из горящего здания 10 человек.

Минувшей ночью в Смоленской области было уничтожено 37 вражеских беспилотников.

#смоленск #атака БПЛА #погибли люди
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