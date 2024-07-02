Два человека погибли и шесть пострадали в результате урагана в Петербурге и Ленобласти

В результате урагана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области два человека погибли, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Погодные условия в городе на Неве накануне вечером были крайне неблагоприятными: шел проливной дождь, сверкала молния, дул сильный ветер. В результате были закрыты для посещения городские сады и парки. Ветер был настолько мощным, что ломал деревья и слабо закрепленные конструкции, повредил десять легковых автомобилей, а на территории строительной площадки на проспекте Большевиков обрушился башенный кран.