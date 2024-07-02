Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Два человека погибли и шесть пострадали в результате урагана в Петербурге и Ленобласти
В результате урагана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области два человека погибли, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Погодные условия в городе на Неве накануне вечером были крайне неблагоприятными: шел проливной дождь, сверкала молния, дул сильный ветер. В результате были закрыты для посещения городские сады и парки. Ветер был настолько мощным, что ломал деревья и слабо закрепленные конструкции, повредил десять легковых автомобилей, а на территории строительной площадки на проспекте Большевиков обрушился башенный кран.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников