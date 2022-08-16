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Ру Тат
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Происшествия
16 августа 2022  09:24
Полина Шевчук

Два человека погибли и двое пострадали в страшной аварии в Казани

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Серьезное ДТП произошло накануне вечером в поселке Борисоглебское в Авиастроительном районе Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, 21-летний водитель «Лады» не справился с управлением, налетел на бордюр и машину откинуло в дерево. Легковушку буквально разорвало на части.

В момент ДТП в автомобиле находились четыре человека.

«Водитель автомобиля скончался на месте происшествия. Пассажир, который находился на переднем сиденье, умер позже в больнице. Еще двое пассажиров с различными травмами в больнице. Обстоятельства ДТП устанавливаются», – пояснили в ГИБДД Казани.
 

#смертельное дтп #ГИБДД Казани
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