Два человека погибли и двое пострадали в страшной аварии в Казани

Серьезное ДТП произошло накануне вечером в поселке Борисоглебское в Авиастроительном районе Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, 21-летний водитель «Лады» не справился с управлением, налетел на бордюр и машину откинуло в дерево. Легковушку буквально разорвало на части.

В момент ДТП в автомобиле находились четыре человека.

«Водитель автомобиля скончался на месте происшествия. Пассажир, который находился на переднем сиденье, умер позже в больнице. Еще двое пассажиров с различными травмами в больнице. Обстоятельства ДТП устанавливаются», – пояснили в ГИБДД Казани.

