Два человека погибли и двое пострадали в страшной аварии на трассе в Татарстане

фото: республиканская Госавтоинспекция

Страшное ДТП произошло сегодня в Елабужском районе Татарстана, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Фото: © очевидцы

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Mitsubishi.

Фото: © очевидцы

В результате аварии погибли двое пассажиров корейской легковушки. Кроме того пострадали водитель и пассажир японского автомобиля. Их с травмами доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.