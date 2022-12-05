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Происшествия
5 декабря 2022  18:28
Полина Шевчук

Два человека погибли и двое пострадали в страшной аварии на трассе в Татарстане

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Два человека погибли и двое пострадали в страшной аварии на трассе в Татарстане
фото: республиканская Госавтоинспекция

Страшное ДТП произошло сегодня в Елабужском районе Татарстана, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

 

Фото: © очевидцы 

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Mitsubishi.

 

Фото: © очевидцы 

В результате аварии погибли двое пассажиров корейской легковушки. Кроме того пострадали водитель и пассажир японского автомобиля. Их с травмами доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

 

Фото: © очевидцы 

#смертельное дтп #погиб водитель
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