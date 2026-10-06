Два человека погибли и девять пострадали при ночной атаке БПЛА на Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Число погибших в результате одной из крупнейших атак БПЛА увеличилось до двух. В Барыбино (Домодедово) спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину. Находившаяся в доме женщина пострадала. Также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа», – написал Воробьев в МАКС, добавив, что пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь.

Повреждения получили 47 частных домов и 3 автомобиля в 7 населенных пунктах. Кроме того, на территории одного из складов в Солнечногорском округе произошло небольшое возгорание – его уже потушили.

В настоящее время на местах работают экстренные и коммунальные службы.