Два человека погибли и 30 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

В турецкой провинции Мугла произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса. По данным РИА Новости, инцидент случился в городе Акъяка.

Автобус, перевозивший местных жителей на однодневную экскурсию, внезапно потерял управление из-за отказа тормозной системы. Неуправляемое транспортное средство врезалось в три припаркованных автомобиля, продолжив движение, пока не остановилось, ударившись о стену жилого дома.

В результате столкновения часть пассажиров была выброшена из салона, некоторые оказались зажаты внутри автобуса. По предварительным данным, два человека погибли на месте происшествия. Еще 30 получили ранения различной степени тяжести, причем состояние четверых пострадавших оценивается как критическое.

На место аварии немедленно прибыли экстренные службы. Ведется расследование причин отказа тормозов и обстоятельств трагедии.