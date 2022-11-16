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Ру Тат
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Происшествия
16 ноября 2022  22:27

Два человека подорвались на мине в Брянской области

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Сегодня двое жителей Брянской области получили ранения, подорвавшись на мине в окрестностях села Азаровка. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения», — говорится в сообщении.

Глава области отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы. В скором времени пострадавших доставят в районную больницу.

#Ранение
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