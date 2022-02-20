Два человека отравились дымом на пожаре в многоэтажке в Альметьевске

Сообщение о возгорании в девятиэтажке на проспекте Тукая в Альметьевске поступило в 20.21 по номеру вызова пожарной охраны 101. В подвале дома загорелся мусор, из-за чего на лестничной площадке образовалось сильное задымление.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

До прибытия спецслужб из дома удалось выбраться пятерым жильцам, остальные оказались отрезаны дымом. Пожарные с помощью масок спасаемого вывели на свежий воздух 20 человек, в том числе двоих детей.

Спустя несколько минут пожар удалось локализовать, а еще позже – полностью потушить. В результате случившегося пострадали двое пожилых людей – их с отравлением продуктами горения госпитализировали в больницу. Причина пожара устанавливается, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.