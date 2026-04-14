Происшествия 14 апреля 2026 20:05

Два человека госпитализированы после пожара на казанском пороховом заводе

Два человека госпитализированы после пожара на казанском пороховом заводе, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ.

«Предварительно двое пострадавших, различной степени тяжести, госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу 7 Казани», — рассказали в ведомстве.

На месте работают 2 бригады скорой помощи и 1 бригада медицины катастроф.

По последней информации, на казанском пороховом заводе произошло возгорание. Как сообщили в пресс-службе Раиса РТ, оно имеет техногенные причины, а громкий звук был вызван сработкой системы сброса давления.

