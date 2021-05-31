Два бывших игрока «Рубина» покинули ФК «Краснодар»

Два экс-игрока «Рубина» голкипер Иван Бабурин и нападающий Евгений Марков покинули ФК «Краснодар». Сегодня, 31 мая, завершился срок арендного соглашения Бабурина и он вернулся в «Ростов». Что касается Маркова, то его контракт с «Краснодаром» был прекращен досрочно, в соответствии с опцией в трудовом договоре. Соглашение с футболистом истекало 31 мая 2022 года, сообщает пресс-служба команды из Краснодара.

В этом сезоне Бабурин принял участие в двух матчах РПЛ в составе южан, отстояв один из них на ноль. Марков же сыграл 8 матчей за основную команду и отдал 1 результативную передачу.

Ранее оба игрока выступали в составе казанского «Рубина». В сезоне-2018/2019 Бабурин сыграл 6 матчей за казанский клуб при Курбане Бердыеве (из них два – без пропущенных голов). Марков в сезоне-2019/2020 провел за «Рубин» 22 матча в РПЛ и забил 5 мячей, стал лучшим бомбардиром казанцев в том сезоне.