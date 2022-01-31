Два Брауна из УНИКСа — лидеры по статистике Евролиги

По данным статистической службы баскетбольной Евролиги, два американских легионера казанского УНИКСа, однофамильцы Джон и Лоренцо Брауны, являются лидерами турнира.

Разыгрывающий УНИКСа Лоренцо Браун вышел на первое место в списке лучших распасовщиков Евролиги.

В последнем матче, а это был 23-й тур регулярного чемпионата против московского ЦСКА, Лоренцо сделал девять передач, что и позволило ему возглавить список игроков турнира в этой номинации.

В среднем за матч американский защитник делает 6,2 передачи. Это на 0,1 передачи больше, чем у его ближайшего преследователя со второго места — земляка из французского «Монако» Майкла Джеймса, и на 0,5 больше, чем у замыкающего тройку разыгрывающего испанской «Барселоны» грека Ника Калатеса.

Другой казанский Браун, Джон Браун, является лидером Евролиги по перехватам (2,7 в среднем за игру). Этот Браун набирает в среднем 14 очков, делает 3,8 подбора и совершает 1,4 перехвата. В 11-м туре Евролиги защитник стал MVP тура.

На данный момент с 12 победами при девяти поражениях УНИКС занимает в Евролиге седьмое место. Следующий матч УНИКС проведет 2 февраля в гостях против берлинской «Альбы».