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Два брата из Челнов предстанут перед судом за организацию наркопритона
Прокуратура города Набережные Челны утвердила обвинительное заключение по делу двух местных жителей, обвиняемых в организации и содержании наркопритона, сообщили в надзорном ведомстве.
Согласно материалам следствия, с июля 2023 года по май 2024 года два брата регулярно предоставляли свою квартиру в Набережных Челнах для употребления наркотических веществ. В качестве платы за пользование помещением они получали часть наркотиков для личного потребления.
Обвиняемые полностью признали свою вину в инкриминируемых им деяниях.
Прокуратура направила уголовное дело в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу. Теперь судебная инстанция будет оценивать представленные доказательства и выносить решение о виновности или невиновности обвиняемых.
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