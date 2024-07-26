Два брата из Челнов предстанут перед судом за организацию наркопритона

Прокуратура города Набережные Челны утвердила обвинительное заключение по делу двух местных жителей, обвиняемых в организации и содержании наркопритона, сообщили в надзорном ведомстве.

Согласно материалам следствия, с июля 2023 года по май 2024 года два брата регулярно предоставляли свою квартиру в Набережных Челнах для употребления наркотических веществ. В качестве платы за пользование помещением они получали часть наркотиков для личного потребления.

Обвиняемые полностью признали свою вину в инкриминируемых им деяниях.

Прокуратура направила уголовное дело в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу. Теперь судебная инстанция будет оценивать представленные доказательства и выносить решение о виновности или невиновности обвиняемых.