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Руc Тат
СВО 11 ноября 2023 08:55

Два БПЛА перехвачены над Московской и Смоленской областями

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Два беспилотника ВСУ были перехвачены в небе дежурными средствами противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны РФ.

Украинские беспилотник удалось перехватить над Смоленской и Московской областями.

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#спецоперация на Украине
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