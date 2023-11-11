Два БПЛА перехвачены над Московской и Смоленской областями

Два беспилотника ВСУ были перехвачены в небе дежурными средствами противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны РФ.

Украинские беспилотник удалось перехватить над Смоленской и Московской областями.

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