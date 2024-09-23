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Движение полностью беспилотных КАМАЗов запустили на протяжении всей трассы М-11 «Нева»
Движение полностью беспилотных грузовиков КАМАЗ и «Сберавтотеха» запустили на протяжении всей трассы М-11 «Нева», сообщает ТАСС.
«В июне прошлого года мы начали беспилотные грузоперевозки между двумя столицами. На маршрут вышли автономные тягачи. Сначала на трассе работало три автомобиля, а за год их число увеличилось до 22. Они проехали более 3 млн км и перевезли свыше 330 тыс. куб. м груза. К концу года автопарк вырастет до 43 машин, а в следующем году составит уже 93 автомобиля», — сказал вице-премьер России Виталий Савельев.
Сообщается, что без аварий беспилотники проехали более 3 млн километров за полтора года. Это стало причиной перехода к следующему этапу. Теперь водитель сможет занять пассажирское место.
Преимущество беспилотников в том, что они не ограничены в режиме труда, что позволяет им работать без перерывов. Это ускоряет доставку и минимизирует время простоя.
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