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СВО 14 мая 2024 16:11

Два беспилотника ВСУ сбиты на территории Белгородской области

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Сегодня была пресечена очередная попытка киевского режима совершить теракт на территории РФ при помощи беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

В районе 14.15 в Белгородской области российские системы ПВО ликвидировали беспилотный летательный аппарат.

Спустя 15 минут ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ.

#спецоперация на Украине
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