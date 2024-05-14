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Два беспилотника ВСУ сбиты на территории Белгородской области
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Сегодня была пресечена очередная попытка киевского режима совершить теракт на территории РФ при помощи беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.
В районе 14.15 в Белгородской области российские системы ПВО ликвидировали беспилотный летательный аппарат.
Спустя 15 минут ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ.
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