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Два беспилотника сбили в небе над Белгородом российские ПВО
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Сегодня в районе 16.40 российская система ПВО ликвидировала в небе над Белгородской областью два дрона ВСУ, сообщает Минобороны.
По данным ведомства, противовоздушная оборона ликвидировала два БПЛА самолетного типа.
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