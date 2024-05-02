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СВО 2 мая 2024 17:49

Два беспилотника сбили в небе над Белгородом российские ПВО

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Сегодня в районе 16.40 российская система ПВО ликвидировала в небе над Белгородской областью два дрона ВСУ, сообщает Минобороны.

По данным ведомства, противовоздушная оборона ликвидировала два БПЛА самолетного типа.

#беспилотники
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