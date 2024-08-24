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Два беспилотника сбили над Белгородской и Курской областями
Утром 24 августа российские системы противовоздушной обороны предотвратили попытку атаки беспилотными летательными аппаратами на территорию РФ, сообщили в Минобороны.
Около 9:00 по московскому времени были обнаружены и уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа. Один БПЛА был сбит над Курской областью, второй – над Белгородской.
Российская сторона квалифицирует эту попытку как террористическую атаку, организованную украинскими властями.
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