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СВО 24 августа 2024 10:40

Два беспилотника сбили над Белгородской и Курской областями

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Утром 24 августа российские системы противовоздушной обороны предотвратили попытку атаки беспилотными летательными аппаратами на территорию РФ, сообщили в Минобороны.

Около 9:00 по московскому времени были обнаружены и уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа. Один БПЛА был сбит над Курской областью, второй – над Белгородской.

Российская сторона квалифицирует эту попытку как террористическую атаку, организованную украинскими властями.

#спецоперация на Украине
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