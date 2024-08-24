Два беспилотника сбили над Белгородской и Курской областями

Утром 24 августа российские системы противовоздушной обороны предотвратили попытку атаки беспилотными летательными аппаратами на территорию РФ, сообщили в Минобороны.

Около 9:00 по московскому времени были обнаружены и уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа. Один БПЛА был сбит над Курской областью, второй – над Белгородской.

Российская сторона квалифицирует эту попытку как террористическую атаку, организованную украинскими властями.